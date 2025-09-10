Україні потрібен пул університетів світового рівня: Квіт про євроінтеграцію вищої освіти
Українські університети мають стати конкурентоспроможними на міжнародному рівні та інтегруватися у світовий освітній простір. Для цього необхідно створити пул вишів світового рівня та підвищити наукову складову
Про це сказав президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Я бачу майбутнє української вищої освіти у створенні пулу університетів світового рівня, які були б конкурентоспроможними на міжнародній арені та представлені в найвпливовіших рейтингах. Це надзвичайно важливо. Нам потрібно підвищити стандарт університетів. Це означає, що ми маємо чітко розуміти, що таке сучасний університет", - зазначив Квіт.
За словами президента Національного університету "Києво-Могилянська академія", українські заклади освіти справді дають якісну освіту, але не можуть конкурувати в міжнародних рейтингах через дуже слабку наукову складову, особливо в дослідницьких університетах. Це наслідок радянської моделі, за якої науку було відокремлено від університетів і винесено в окрему систему - нині у вигляді Національної академії наук.
"У таких умовах наші університети, навіть найкращі та найбільші, не мають змоги змагатися в тих аспектах, які визначають позиції в рейтингах: публікаційна активність, створення інновацій, проведення досліджень у сучасних лабораторіях тощо", - зауважив Квіт.
Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" також додав, що в Україні потрібно змінити профіль університетів - передусім класичних і дослідницьких, а також розвивати широку мережу навчальних закладів.
"Мінімум, якого ми маємо досягти, - це створення пулу університетів, визнаних у провідних міжнародних рейтингах. Це стане важливим кроком до інтеграції української вищої освіти у світовий освітній простір", - наголосив Квіт.
- Міністерство освіти та науки запровадило додатковий вступ в університети для українців, які закінчили школи чи коледжі Польщі з результатами іспиту "матура".
