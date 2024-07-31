"Факт співпраці київського режиму з терористами не викликає подиву": фейки і маніпуляції роспропаганди за 31 липня

За версією ЦПД при РНБО України, 31 липня російські пропагандисти запустили маніпуляцію і дезінформацію.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Факт співпраці київського режиму з терористами не викликає подиву, оскільки він сам неодноразово вдавався і продовжує вдаватися до використання терористичних методів: обстрілює житлові квартали, туристичні пляжі, спортивні та дитячі майданчики, використовує власне цивільне населення як "живий щит", вчиняє диверсії та політичні вбивства на території нашої країни".

Спростування: Це типовий наратив кремлівських рупорів, спрямований на дискредитацію України. Насправді саме РФ систематично обстрілює цивільні об'єкти в Україні, використовуючи терористичні методи та порушуючи міжнародне гуманітарне право, тоді як Україна захищає свою територію та громадян від агресора.

Маніпуляція: Заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Андрій Настасьїн заявив: "Раніше ми вже коментували проведення так званої конференції з відновлення України в Берліні 11-12 червня, де за відновленням насправді ховалося накачування країни зброєю... На відміну від інвестицій у розвиток і відновлення, на виробництво зброї західна воєнщина витрачати грошей не соромиться. Заробіток на війні та крові завжди був і залишається в традиціях західних ділків".

Спростування: Насправді конференція з відновлення України в Берліні була спрямована на мобілізацію ресурсів для відновлення мирного життя та економіки, тоді як військова допомога Україні від Заходу є необхідною відповіддю на російську агресію, яка має на меті захистити свою територіальну цілісність та цивільне населення від подальших атак.