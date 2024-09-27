Фельдшер з Вінниччини відстежував маршрути колон ЗСУ й передавав їх росіянам для коригування вогню

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який працював на РФ у центральних регіонах України. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони в напрямку передової, зазначили правоооронці.

За їхніми даними, під "прицілом" ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.

Слідство встановило, що російська спецслужба сподівалася в режимі реального часу прослідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар.

Для виконання цього завдання ФСБ дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, якого обрали через його прокремлівську активність у телеграм-каналах.

За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони. Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант "сів їй на хвіст" і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки в колоні.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із "зв’язковим" ФСБ – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер "Лохматий") з Донецька.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові. В результаті багатоетапної спецоперації в різних регіонах України правоохоронці затримали трьох поплічників РФ, які розвідували локації Сил оборони.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.