"Фотографувались на дружніх прогулянках": СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі
В Одесі СБУ затримала трьох агенток ФСБ, які під час "дружніх прогулянок" фотографувались з прив'язкою місцевості біля військової інфраструктури, коригуючи удари росіян
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні і за вказівкою російської спецслужби готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі Одеси.
Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості, розповідають в СБУ.
Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.
Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.
Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ. Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат. За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову "винагороду".
Крім того, агентки просили окупантів про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб.
"Однак, СБУ зірвала плани ворога, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували "звіт" до ФСБ", - зазначили українські правоохоронці, додавши, що СБУ провела додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ.
Зловмисницям повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Фото: https://t.me/SBUkr
Фото: https://t.me/SBUkr
Фото: https://t.me/SBUkr
- Уночі 7 квітня балістику росіяни спрямували на припортову інфраструктуру Одеси, там постраждала жінка.
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