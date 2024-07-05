"Фотографувались на дружніх прогулянках": СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав’ярні і за вказівкою російської спецслужби готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі Одеси.

Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення "потрібного" об’єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив’язкою до місцевості, розповідають в СБУ.

Найбільше ворога цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.

Також фігурантки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.

Отримані відомості агентки месенджером відправляли своєму куратору з ФСБ. Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат. За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову "винагороду".

Крім того, агентки просили окупантів про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб.

"Однак, СБУ зірвала плани ворога, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток, коли вони готували "звіт" до ФСБ", - зазначили українські правоохоронці, додавши, що СБУ провела додаткові заходи для убезпечення локацій українських військ.

Зловмисницям повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Фото: https://t.me/SBUkr

Фото: https://t.me/SBUkr

Фото: https://t.me/SBUkr