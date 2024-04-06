Франція, ймовірно, вимагає від РФ гарантій безпеки для свого контингенту в Україні, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Що стосується розмови Шойгу з міністром оборони Франції, ймовірно, тобто я напевно не знаю цього, те, що від нас приховано, непублічна частина, - розмова йшла про французький контингент, який має бути направлений в Україну, і про його безпеку там - як я собі це уявляю. Вони, напевно, намагаються почути відповідь з боку Росії, чи готова вона забезпечити безпеку. Наприклад, стоятимуть вони в Одесі, це буде якась військова база, – чи буде вона обстрілюватися ракетами? Мабуть, розмова була про це. А публічно повідомили, що вони обговорювали наслідки теракту, український слід, інші питання безпеки. Але мені видається, що головне зараз саме це питання", - пояснив Фейгін.

На думку політика, Макрон буде продовжувати риторику щодо розміщення французьких військ в Україні.



"Макрон веде свою гру, йому дуже важливо довести її до кінця, бо навіщо він тоді 26 лютого про це заявив і багато-багато разів про це говорив, повторював, закликав, вів перемовини, публічні дискусії, реагував на претензії Москви. Це має чимось завершитися, в політиці взагалі той, хто каже щось і не реалізовує, хоча б частково, хоча б ритуально, - це сильний програш. Насправді я підозрюю, гра триває", - додав він.