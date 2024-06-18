"Французькі найманці прибули на катерах в Одесу": роспропаганда вигадала новий фейк
Російські державні медіа поширюють фейкову інформацію про прибуття французьких найманців до одного з портів Одеси
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами роспропагандистів, 60 "французьких найманців" прибули в Одесу на трьох катерах і були повністю екіпіровані. Водночас росіяни не надали жодних доказів.
"Насправді це черговий фейк ворога в рамках інформаційної кампанії щодо "французьких найманців в Україні". Інформація про три катери, на яких вмістилося понад 60 осіб у повному екіпіруванні – виглядає як мінімум абсурдно та нелогічно", - пише ЦПД.
Українців закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.
- У соціальних мережах поширюється пост, в якому нібито анонімний співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповів "усю правду" про роботу установи.
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