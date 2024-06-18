"Французькі найманці прибули на катерах в Одесу": роспропаганда вигадала новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами роспропагандистів, 60 "французьких найманців" прибули в Одесу на трьох катерах і були повністю екіпіровані. Водночас росіяни не надали жодних доказів.

"Насправді це черговий фейк ворога в рамках інформаційної кампанії щодо "французьких найманців в Україні". Інформація про три катери, на яких вмістилося понад 60 осіб у повному екіпіруванні – виглядає як мінімум абсурдно та нелогічно", - пише ЦПД.

Українців закликають довіряти лише верифікованим джерелам інформації.