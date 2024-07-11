Фредеріксен закликала передати всі наявні в Данії системи ППО Україні

Про це вона заявила під час саміту НАТО у Вашингтоні, пише Голос Америки.

“Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме із протиповітряною обороною”, - сказала Фредеріксен.

Нагадаємо, що у лютому прем'єрка заявила, що Данія передасть Україні всю свою артилерію. Вона також закликала Європу також передати Україні зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують.

"Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", - наголошувала Фредеріксен.