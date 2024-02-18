Данія передасть Україні всю свою артилерію, - прем'єр-міністрка Фредеріксен
Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія передасть Україні всю свою артилерію. Вона закликала Європу також передати Україні зброю, боєприпаси, системи ППО, які вони поки що не використовують
Про це Фредеріксен заявила в Мюнхені 17 лютого, передає Укрінформ.
Голова уряду Данії підкреслила, що у дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, яких вона зараз потребує.
За її словами, європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.
"Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", – наголосила Фредеріксен.
Вона також заявила, що незалежно від того, що наразі відбувається в США, Європа сама повинна нести відповідальність за себе і свою безпеку.
"Нам треба робити більше", - резюмувала Фредеріксен.
- Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна також прагне якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов’язання перед Україною.
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