Данія передасть Україні всю свою артилерію, - прем'єр-міністрка Фредеріксен

Про це Фредеріксен заявила в Мюнхені 17 лютого, передає Укрінформ.

Голова уряду Данії підкреслила, що у дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, яких вона зараз потребує.

За її словами, європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.

"Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", – наголосила Фредеріксен.

Вона також заявила, що незалежно від того, що наразі відбувається в США, Європа сама повинна нести відповідальність за себе і свою безпеку.

"Нам треба робити більше", - резюмувала Фредеріксен.