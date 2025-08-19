Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников

Марина Клюєва
19 серпня, 2025 вiвторок
00:45
Війна з Росією Віталій Портников

Після зустрічі між Трампом і Путіним на Алясці росіяни ніяк не прокоментували гарантії безпеки для України, та що у них може бути своє бачення цих гарантій

Зміст

Таку думку висловив журналіст, публіцист Віталій Портников в спецетері Еспресо щодо саміту президентів США і України за участі лідерів ЄС.

"Росіяни єдине, що сказали, що вони проти присутності НАТОвського контингенту в разі закінчення військових дій на території України. Росіяни ніяк не прокоментували ані гарантії безпеки для України, що у них може бути своє бачення цих гарантій. Ані інші домовленості, які можуть бути досягнуті на сьогоднішній зустрічі. Коли Трамп зателефонує Путіну і Путін скаже не Трампу, а нам з вами, вийде на телевізійний ефір і скаже, що: “Ми ось домовилиь із такими і такими речами. Ми готові на припинення вогню по лінії з'єднання військ чи на якесь інше припинення вогню. І ми домовилися про це із Трампом і Зеленським. Ми приймаємо ідею гарантії безпеки України західними країнами в разі, якщо Україна не буде членом НАТО, це внутрішня справа України, як вона забезпечить свої гарантії безпеки” тощо. Тоді все це може когось цікавити. Зараз це все просто театральна вистава", - сказав він.

Віталій Портников зауважив, що можуть бути гарантії безпеки, які є значно небезпечнішими для Росії, ніж п’ята стаття НАТО. 

"Може це (гарантії, запропоновані Трампом, а не 5-та стаття НАТО, - ред.) навпаки більш небезпечно для Росії. От уявіть собі гарантії по п'ятій статті НАТО: Росія нападає на Україну, збираються учасники Альянсу, а у Угорщина блокує будь-які дії по п'ятій статті. Просто накладає вето, як вона зараз наклала вето на те, щоб Україна почала перемовини про вступ з Європейським Союзом. Ну і потім вони будуть два місяці думати, як вето Угорщини подолати, поки російські війська не захоплять ще п'ять українських областей. Так можна може бути?  - Дуже просто. А тепер уявімо собі, що є гарантія безпеки, в яких Сполучені Штати підкреслюють, що вони будуть безпосередньо воювати на боці України в разі російського нападу. І Франція з Великою Британією це підписують. І ніякої Угорщини немає, яка може це заблокувати. Це просто домовленості на рівні США, України, Франції і Великої Британії. Це ж небезпечніше за будь-які рішення НАТО. Ну, хтось говорив, що насправді це означає, що військ НАТО не буде на території України. Але я відкрию невеличку таємницю, коли Фінляндія вступала в НАТО, вона теж домовилися, що на території Фінляндії не буде НАТОвських військ, щоб не дразнити Росію. І нічого. Тобто це все дуже умовні речі. Я не бачу поки що жодних підстав вважати, що Росія погодиться з якимись гарантіями безпеки України, в яких не буде присутня сама Росія і Китайська народна республіка", - додав він.

  • 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Там у нього відбулася зустріч із президентом США Дональдом Трампом. 
