Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо безпеки ядерних об'єктів України
Генеральна Асамблея ООН ухвалила українську резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС"
Про це повідомив Укрінформ.
За резолюцію проголосували 99 країн, проти – 9, утрималися – 60.
Постпред України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що у своїй резолюції від 23 лютого 2023 року Генасамблея, зокрема, закликала держави-члени співпрацювати в дусі солідарності з метою подолання глобальних наслідків війни для ядерної безпеки.
Також, за словами постпреда, Генеральна конференція та Рада керівників МАГАТЕ ухвалили низку резолюцій, у яких висловили занепокоєння нестабільною ситуацією з ядерною безпекою на ЗАЕС, закликали Росію вивести військовий та несанкціонований персонал зі станції, а також вимагали негайного повернення її під контроль України.
Аби підтвердити та розвинути позицію Генасамблеї щодо ядерних загроз, пов'язаних з російською війною, Україна ініціювала ухвалення відповідної резолюції.
Документ підтримує мандат МАГАТЕ щодо усунення ризиків для ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту й визнає важливість принципів агентства, які допоможуть гарантувати захист ЗАЕС. Крім того, у тексті вітаються й заохочуються зусилля гендиректора МАГАТЕ.
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