Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо безпеки ядерних об'єктів України

Про це повідомив Укрінформ.

За резолюцію проголосували 99 країн, проти – 9, утрималися – 60.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що у своїй резолюції від 23 лютого 2023 року Генасамблея, зокрема, закликала держави-члени співпрацювати в дусі солідарності з метою подолання глобальних наслідків війни для ядерної безпеки.

Також, за словами постпреда, Генеральна конференція та Рада керівників МАГАТЕ ухвалили низку резолюцій, у яких висловили занепокоєння нестабільною ситуацією з ядерною безпекою на ЗАЕС, закликали Росію вивести військовий та несанкціонований персонал зі станції, а також вимагали негайного повернення її під контроль України.

Аби підтвердити та розвинути позицію Генасамблеї щодо ядерних загроз, пов'язаних з російською війною, Україна ініціювала ухвалення відповідної резолюції.

Документ підтримує мандат МАГАТЕ щодо усунення ризиків для ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту й визнає важливість принципів агентства, які допоможуть гарантувати захист ЗАЕС. Крім того, у тексті вітаються й заохочуються зусилля гендиректора МАГАТЕ.