Генерал Романенко висловився про літаки Super Etendard, які ЗСУ можуть отримати від Аргентини

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Літак Super Etendard розроблявся для дій проти кораблів. Аргентина має всього 5 таких літаків. Наразі вона не може їх експлуатувати. Тому що в кріслі, в якому відбувається евакуація льотчика при необхідності, встановлена британська система. Британці не постачають її, і Аргентина була вимушена знати ці літаки зі свого бойового складу", - пояснив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта, Аргентина хоче підтримати нас, але є питання наскільки нам потрібні літаки Super Etendard.

"Наскільки вони ефективні з урахуванням того, що їх удосконалювали й модернізували під літак покоління 4+. Наразі наші фахівці оцінюють ситуацію враховуючи те, що британці допоможуть нам з цими системами, тобто літак вони доукомплектують. Зараз ми набираємо різні типи авіаційних засобів, а це ускладнює логістику. Але треба зважувати на наявність зростання потенціалу й на 5 літаків, які будуть діяти на морському напрямку", - зауважив Романенко.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей змінив своє рішення і вирішив взяти участь у Саміті миру 15-16 червня у Швейцарії, на яке його запрошував президент України Володимир Зеленський.

















