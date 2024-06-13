Генерал Романенко висловився про літаки Super Etendard, які ЗСУ можуть отримати від Аргентини
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко зазначив, що Аргентина була вимушена виводити літаки Super Etendard зі свого бойового складу
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Літак Super Etendard розроблявся для дій проти кораблів. Аргентина має всього 5 таких літаків. Наразі вона не може їх експлуатувати. Тому що в кріслі, в якому відбувається евакуація льотчика при необхідності, встановлена британська система. Британці не постачають її, і Аргентина була вимушена знати ці літаки зі свого бойового складу", - пояснив Романенко.
За словами генерал-лейтенанта, Аргентина хоче підтримати нас, але є питання наскільки нам потрібні літаки Super Etendard.
"Наскільки вони ефективні з урахуванням того, що їх удосконалювали й модернізували під літак покоління 4+. Наразі наші фахівці оцінюють ситуацію враховуючи те, що британці допоможуть нам з цими системами, тобто літак вони доукомплектують. Зараз ми набираємо різні типи авіаційних засобів, а це ускладнює логістику. Але треба зважувати на наявність зростання потенціалу й на 5 літаків, які будуть діяти на морському напрямку", - зауважив Романенко.
- Президент Аргентини Хав'єр Мілей змінив своє рішення і вирішив взяти участь у Саміті миру 15-16 червня у Швейцарії, на яке його запрошував президент України Володимир Зеленський.
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