Генерація військ, розвиток спектра безпілотних систем: командувач Сухопутних військ Шаповалов окреслив свої перші завдання на посаді

Про це він написав у telegram.

"Не зі слів знаю про проблеми та виклики, з якими щоденно стикаються Сухопутні війська. Покладаючись на досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабного вторгнення оперативним командуванням "Південь" та оперативним угрупованням військ "Таврія", я глибоко розумію внутрішні процеси, потреби особового складу, логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з’єднань. Особистий досвід роботи з міжнародними партнерами дає чітке розуміння про сумісність, стандарти, обмін практиками, які ми здатні масштабувати на користь усіх Сухопутних військ", – зазначив Шаповалов.

За його словами, одним із найголовніших завдань на сьогодні є генерація українських військ: формування, підготовка, доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.

"Війна вимагає постійного вдосконалення та розвитку і у питаннях бойової підготовки. Підготовка наших підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад – також наш пріоритет", – додав командувач.

Водночас він наголосив на важливості розвитку усіх складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації.

"Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом", – запевнив Шаповалов.

Також військовий заявив, що життєвою необхідністю сьогодні стало забезпечення сучасними технологіями та озброєнням, що дозволить мати перевагу над РФ.

"Перемога залежить від єдності наших зусиль. Ми не існуємо окремо від суспільства. Успіх армії можливий лише за умов тісної взаємодії з громадянами, ветеранами, волонтерами, органами державної влади, місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами. Тільки спільно ми зможемо відновити мир та захистити наше майбутнє. Наша єдність є найсильнішою зброєю в цій боротьбі", – резюмував Шаповалов.