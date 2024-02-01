Генсек НАТО в ході візиту у США зустрівся з республіканцями щодо надання допомоги Україні

Про це повідомляє Politico.

Генсек, виступаючи у дослідницькому інститут США Heritage Foundation, пов’язаному з республіканцями-консерваторами, заявив, що за часткою ВВП більшість європейських країн надають Україні більше військової допомоги, ніж Вашингтон.

"Від початку війни Сполучені Штати надали близько 75 млрд доларів, – сказав він. – Інші союзники й партнери виділили понад 100 млрд, а якщо вимірювати у відсотках від ВВП, то більшість союзників надають більше допомоги, ніж Сполучені Штати".

Він наголосив, що "війна на виснаження" в Україні потребуватиме від європейської та американської оборонної промисловості нарощування виробництва, оскільки "ми бачимо серйозні прогалини" у виготовленні боєприпасів.

"Китай, Росія, Іран та Північна Корея дедалі більше об'єднуються, – зазначив Столтенберг. – Разом вони підривають санкції і тиск, послаблюють міжнародну фінансову систему, що ґрунтується на доларі США, підживлюють війну Росії в Європі й кидають виклики для нашого суспільства, такі як тероризм, проривні технології або міграція".

За словами Генсека, "НАТО створює ринок оборонних продажів", зазначивши, що за останні два роки країни-члени закупили в американських оборонних компаній озброєння на 120 млрд доларів, у тому числі 600 винищувачів F-35 до 2030 року.

"Від Арізони до Вірджинії, від Флориди до Вашингтона американські робочі місця залежать від продажів на оборонні ринки Європи й Канади", – сказав він.

Очільник НАТО вказав на традиційну двопартійну підтримку НАТО в Конгресі, свідком чого, за його словами, він став у вівторок під час зустрічі з законодавцями обох партій Конгресу.

Столтенберг зазначив, що критика Трампа насправді була спрямована не на Альянс, а на окремі країни, які не виконали обіцянку 2014 року витрачати 2% свого ВВП на оборону. Він додав, що цього року "принаймні половина" досягне цієї позначки, а це "зовсім інший світ, ніж той, у якому ми були кілька років тому".