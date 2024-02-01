Столтенберга висунули на здобуття Нобелівської премії миру за спроби зупинити війну в Україні
Заступник голови Ліберальної партії Норвегії Абід Раджа висунув генсека НАТО на Єнса Столтенберга Нобелівську премію миру за намагання зупинити війну в Україні
Про це повідомила норвезька щоденна газета VG.
"Ніхто не працював більше для досягнення миру та демократії в Європі та світі за минулий рік, ніж Єнс Столтенберг. Тому цілком природно, що Ліберальна партія пропонує йому отримати премію миру цього року", — пояснив своє рішення Раджа.
Абід Раджа стверджує, що Столтенберг їздив до Туреччини, Великої Британії, США та низки інших країн, намагаючись провести переговори, які могли б зупинити війну в Україні.
"За межами України ніхто не працював для неї більше, ніж він, розумом, логікою та емоціями. Він не втомлюється. Він невтомно працює для миру в Україні, він є тим, хто поза межами України був і є найважливішою силою миру. Я так пишаюся тим, що я норвежець, коли бачу Столтенберга на світовій арені", — додав Абід Раджа.
Довідково. Єнс Столтенберг народився у відомій в норвезькій політиці родині. Його батько Торвалл Столтенберг обіймав посаду міністра закордонних справ Норвегії. Єнс Столтенберг працював журналістом. Очолював "молодіжку" Норвезької робітничої партії. У 1990-х роках обіймав міністерські посади, а у 2000 очолив уряд. Керував країною декілька каденцій. З жовтня 2014 року перебуває на посаді генсека НАТО. Його повноваження як генсека НАТО мали завершитись 30 вересня 2022 року, однак через російське вторгнення в Україну, його повноваження продовжили ще на рік — до 30 вересня 2023 року. А потім ще на рік.
- Напередодні представники Республіканської партії висунули колишнього президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, посилаючись на його "історичну" політику на Близькому Сході.
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