Столтенберга висунули на здобуття Нобелівської премії миру за спроби зупинити війну в Україні

Про це повідомила норвезька щоденна газета VG.

"Ніхто не працював більше для досягнення миру та демократії в Європі та світі за минулий рік, ніж Єнс Столтенберг. Тому цілком природно, що Ліберальна партія пропонує йому отримати премію миру цього року", — пояснив своє рішення Раджа.

Абід Раджа стверджує, що Столтенберг їздив до Туреччини, Великої Британії, США та низки інших країн, намагаючись провести переговори, які могли б зупинити війну в Україні.

"За межами України ніхто не працював для неї більше, ніж він, розумом, логікою та емоціями. Він не втомлюється. Він невтомно працює для миру в Україні, він є тим, хто поза межами України був і є найважливішою силою миру. Я так пишаюся тим, що я норвежець, коли бачу Столтенберга на світовій арені", — додав Абід Раджа.

Довідково. Єнс Столтенберг народився у відомій в норвезькій політиці родині. Його батько Торвалл Столтенберг обіймав посаду міністра закордонних справ Норвегії. Єнс Столтенберг працював журналістом. Очолював "молодіжку" Норвезької робітничої партії. У 1990-х роках обіймав міністерські посади, а у 2000 очолив уряд. Керував країною декілька каденцій. З жовтня 2014 року перебуває на посаді генсека НАТО. Його повноваження як генсека НАТО мали завершитись 30 вересня 2022 року, однак через російське вторгнення в Україну, його повноваження продовжили ще на рік — до 30 вересня 2023 року. А потім ще на рік.