Генштаб: росіяни найактивніше наступають на Покровському напрямку, з початку доби - 41 атака

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 6 липня.

Протягом доби терористи завдали по території України два ракетних та 48 авіаційних ударів. Також використали для ураження 317 дронів-камікадзе. Здійснили 2772 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог 9 разів атакував неподалік Липців, Глибокого та Вовчанська. Всі штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Втрати противника на цьому напрямку: 62 осіб вбитими та пораненими, 5 одиниць автомобільної та 3 одиниці спецтехніки, 25 БПЛА. Також пошкоджено 3 автівки та 2 артсистеми, серед них - 2С19 "Мста-С".

напрямку ворог 9 разів атакував неподалік Липців, Глибокого та Вовчанська. Всі штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Втрати противника на цьому напрямку: 62 осіб вбитими та пораненими, 5 одиниць автомобільної та 3 одиниці спецтехніки, 25 БПЛА. Також пошкоджено 3 автівки та 2 артсистеми, серед них - 2С19 "Мста-С". На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 6 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Два боєзіткнення триває в районі Синьківки, ситуація контрольована.

напрямку ворог протягом дня 6 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Два боєзіткнення триває в районі Синьківки, ситуація контрольована. На Лиманському напрямку сьогодні ворог досить активний - атакував 19 раз в районах Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Ще точаться шість боєзіткнень, всі інші наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

напрямку сьогодні ворог досить активний - атакував 19 раз в районах Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Ще точаться шість боєзіткнень, всі інші наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються. На Сіверському напрямку ворог 4 рази намагався прорвати нашу оборону в районах Спірного та Виїмки. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

напрямку ворог 4 рази намагався прорвати нашу оборону в районах Спірного та Виїмки. Успіху не мав. Ситуація контрольована. На Краматорському напрямку противник атакував 9 разів поблизу населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Часів Яр, Андріївка та Іванівське, всі атаки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

напрямку противник атакував 9 разів поблизу населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Часів Яр, Андріївка та Іванівське, всі атаки захлинулись. Загарбники зазнали втрат. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. Поблизу Нью-Йорка триває бій. Ситуація контрольована.

напрямку ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. Поблизу Нью-Йорка триває бій. Ситуація контрольована. Найбільшу активність окупанти проявили на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, загарбники 41 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Наразі, 29 атак ворога відбито, 12 боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації ситуації та недопущення просування противника вглиб української території.

напрямку. Усього, від початку доби, загарбники 41 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Наразі, 29 атак ворога відбито, 12 боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації ситуації та недопущення просування противника вглиб української території. За попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на Покровському напрямку 181 окупанта. Знищено 3 ворожі авто, ще 2 пошкоджено. Також знищено одну артсистему.

напрямку 181 окупанта. Знищено 3 ворожі авто, ще 2 пошкоджено. Також знищено одну артсистему. На Курахівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Ще тривають бої у трьох локаціях.

напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Ще тривають бої у трьох локаціях. На Времівському напрямку відбито 2 ворожих штурми біля Водяного. Противник успіху на мав.

напрямку відбито 2 ворожих штурми біля Водяного. Противник успіху на мав. Чотири рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Работине та Новоандріївка. Триває атака поблизу Малої Токмачки.

напрямку, в районі населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Работине та Новоандріївка. Триває атака поблизу Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили одну атаку російських терористів на лівобережжі Дніпра.

"Сьогодні слід відзначити воїнів 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які стійко утримують зайняті рубежі, не допускають просування ворога та рішуче нищать російських загарбників", - наголосили у Генштабі.