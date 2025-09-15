Генштаб: росіяни в цивільному намагалися інфільтруватися в Ямпіль, населений пункт під контролем ЗСУ

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи цивільних як "живий щит". Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких диверсійні групи були виявлені, заблоковані та знешкоджені.

У Генштабі зазначили, що Ямпіль та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони. Ворог не досяг жодних тактичних результатів, а його спроби провести розвідувально-диверсійні дії були зірвані.

Українські військові додають, що російська армія намагається діяти малими групами, використовуючи особливості місцевості та цивільну забудову. Моніторинг ситуації триває, заходи з протидії подібним спробам посилюються.