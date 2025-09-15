Генштаб: росіяни в цивільному намагалися інфільтруватися в Ямпіль, населений пункт під контролем ЗСУ
Російські військові намагалися інфільтруватися до населеного пункту Ямпіль у цивільному одязі, маскуючись під місцевих жителів
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними військових, окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи цивільних як "живий щит". Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких диверсійні групи були виявлені, заблоковані та знешкоджені.
У Генштабі зазначили, що Ямпіль та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони. Ворог не досяг жодних тактичних результатів, а його спроби провести розвідувально-диверсійні дії були зірвані.
Українські військові додають, що російська армія намагається діяти малими групами, використовуючи особливості місцевості та цивільну забудову. Моніторинг ситуації триває, заходи з протидії подібним спробам посилюються.
- 15 вересня Сили оборони України зачистили населений пункт Панківка на Покровському напрямку в Донецькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.97 Купівля 40.97Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе