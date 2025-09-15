Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Генштаб: росіяни в цивільному намагалися інфільтруватися в Ямпіль, населений пункт під контролем ЗСУ

Генштаб: росіяни в цивільному намагалися інфільтруватися в Ямпіль, населений пункт під контролем ЗСУ

Ксенія Золотова
15 вересня, 2025 понедiлок
23:35
Війна з Росією

Російські військові намагалися інфільтруватися до населеного пункту Ямпіль у цивільному одязі, маскуючись під місцевих жителів

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи цивільних як "живий щит". Підрозділи 11 армійського корпусу провели комплекс антитерористичних заходів, у результаті яких диверсійні групи були виявлені, заблоковані та знешкоджені.

У Генштабі зазначили, що Ямпіль та прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони. Ворог не досяг жодних тактичних результатів, а його спроби провести розвідувально-диверсійні дії були зірвані.

Українські військові додають, що російська армія намагається діяти малими групами, використовуючи особливості місцевості та цивільну забудову. Моніторинг ситуації триває, заходи з протидії подібним спробам посилюються.

  • 15 вересня Сили оборони України зачистили населений пункт Панківка на Покровському напрямку в Донецькій області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
ракетний комплекс "Сапсан"
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
на фото Трипільська ТЕС
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
Ексклюзив
Роман Безсмертний
США вступили в діалог з Лукашенком через ядерну зброю, - Безсмертний
23:28
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський: Польща та Захід мають розглянути ідею безпольотної зони над Україною
22:47
вибори росія
"Їхні результати - нікчемні": МЗС прокоментувало псевдовибори РФ в окупованому Криму та Севастополі
22:30
На фронті за добу відбулося 173 бої, найбільше - на Покровському напрямку
22:15
Олександр Усик
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
21:55
Дональд Туск
У Варшаві над урядовими будівлями знешкодили дрон, затримано двох громадян Білорусі, - Туск
21:50
В Укрзалізниці заявили, що росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції
21:36
Оновлено
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 19 людей поранено
21:25
Самуель Умтіті
Чемпіон світу з футболу оголосив про завершення кар'єри у 31 рік
20:54
Врожай соняшника викликає занепокоєння: ціни зростають як в Україні, так і на зовнішніх ринках
20:47
Ексклюзив
ЗСУ
Ми виграли попередні раунди, але потрібно виграти війну, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко
20:40
наручники
У США заарештували відомого шеф-кухаря, який за день пограбував три банки
20:30
Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді посла України в США
20:12
Володимир Зеленський
"До зими маємо виконати 100% домовленостей щодо постачання ППО": Зеленський про пріоритети на осінь
20:01
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Китай та Індія врятували економіку Росії, - доктор політичних наук Бучин
19:44
Олександр Сирський
Сирський звільнив командирів двох армійських корпусів Сіленка та Кітугіна
19:38
на фото Дмитро Лубінець
Лубінець виступив проти каральних норм у законопроєктах щодо військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ
19:32
Ціни на пальне, АЗС
Експерти запевнили, що запровадження додаткових перевірок індійського дизпалива не вплине на український ринок
19:30
Ексклюзив
Павло Дуров
Дуров досить швидко спалився: журналістка Лазарєва про заяви засновника Telegram щодо протестів у Франції
18:47
Юлія Свириденко
Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік
18:41
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ
18:38
Оновлено
Сили оборони зачистили селище Панківка на Покровському напрямку
18:17
Арман Дюплантіс
Дюплантіс зі світовим рекордом виграв золото ЧС-2025 у стрибках із жердиною
18:17
Ексклюзив
Трамп путін
Росія дієво відриває США від Європи, - дипломат Мацука
17:45
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:44
Огляд
Спадкоємець, що міг започаткувати гетьманську династію: 372 роки тому загинув Тиміш Хмельницький
17:37
Ексклюзив
Після удару по Кабміну партнери мають зрозуміти, що наступними можуть бути урядові будівлі Польщі та Румунії, - Федієнко
17:30
ЗНО
Від 2027 року для учнів четвертих класів ДПА у форматі ЗНО стане обов'язковою
17:23
Огляд
Принц Гаррі
В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження
17:01
На Сумщині чоловіка затримали за замовлення вбивства колишньої співмешканки
17:00
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Я просто вибухнув": волонтер з Польщі про конфлікт з українським військовим під Харковом
16:56
У селі на Київщині стався вибух, загинула жінка, чоловік у лікарні
16:51
Чоловік, який передавав росіянам координати ППО в Києві, отримав 15 років тюрми
16:31
Росія та Білорусь військові навчання
Американські військові несподівано відвідали Білорусь для спостереження за військовими навчаннями з Росією
16:24
PR
Продукти з інтернет-магазину АТБ тепер можна отримати у відділеннях Укрпошти
16:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Скориставшись війною та ослабленням Росії і Європи, Китай стає одним із центрів світового впливу, - політолог Бучин
16:14
Організатори Євробачення рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі
16:01
Ексклюзив
Франція
Попри кремлівську дезінформацію, 75% французів вважають Росію загрозою, - журналістка Лазарєва
15:41
Сергій Марченко
Дефіцит у 16 млрд євро: Марченко заявив, що Україна в 2026 році потребуватиме більше зовнішнього фінансування
15:08
Огляд
Таємниче зникнення, інтриги й рекорди: 135 років тому народилася "королева детективів" Агата Крісті
Більше новин
