Герой України полковник Євген Ласійчук очолив 7-й корпус ДШВ

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

До цього призначення полковник Ласійчук командував 25-ю окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою, яка відзначилася в боях на Донеччині та Харківщині. Зокрема, у лютому 2025 року, попри значну чисельну перевагу противника, "25-ка" зупинила просування ворога в напрямку Покровської агломерації.

Під керівництвом полковника Євгена Ласійчука 7 корпус ДШВ об'єднає славетні десантні військові частини південно-східного регіону:

25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду;

79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду;

81-шу окрему аеромобільну Слобожанську бригаду;

77-му окрему аеромобільну Наддніпрянську бригаду;

78-й окремий десантно-штурмовий полк.

Коментуючи своє призначення, полковник Ласійчук наголосив на важливості адаптації Десантно-штурмових військ до сучасних умов ведення бойових дій.

"Десантник – це символ героїзму, хоробрості та відваги. Сьогодні ДШВ мають діяти відповідно до нових умов війни, яка стає все більш технологічною. Використання автоматизованих систем ведення бою, ІТ-рішень, а також дронів як окремих бойових одиниць є частиною повсякденної роботи бригад на фронті", - наголосив він.

Крім того, він окреслив свої пріоритети на новій посаді.

"Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та мінуснути кількість живих ворогів на території України. Якісне планування операцій, підготовка особового складу до технологічного бою, власні майстерні та центри розробок нових рішень – все це має стати рушійною силою розвитку нашого об'єднання", – додав командир 7-го корпусу ДШВ.

Довідково: Полковник Євген Ласійчук – лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.