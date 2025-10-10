Гетьман: щоб убезпечити міста, потрібно знищувати виробничі потужності РФ

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, майор НГУ у відставці Олексій Гетьман.

"Ми можемо знищувати велику кількість повітряних цілей РФ, але в світі немає жодної системи протиповітряної оборони, яка змогла б знищити всі цілі. Щоб зменшити кількість обстрілів, потрібно не тільки перехоплювати ракети й дрони, а й знищувати ті місця, звідки їх запускають, і ті, де їх виготовляють та готують до запуску", - наголосив Гетьман.

За словами майора Національної гвардії України у відставці, для того, щоб зменшити кількість ворожих обстрілів, Україні потрібна далекобійна зброя - ті самі "Tomahawk" або інші ракети.

"Таким чином ми зможемо зменшити можливість росіян атакувати", - додав Гетьман.