Гетьман: щоб убезпечити міста, потрібно знищувати виробничі потужності РФ
Щоб убезпечити українські міста від ракетних атак, необхідно не лише перехоплювати повітряні цілі, а й знищувати виробничі потужності та пускові майданчики на території Росії
Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, майор НГУ у відставці Олексій Гетьман.
"Ми можемо знищувати велику кількість повітряних цілей РФ, але в світі немає жодної системи протиповітряної оборони, яка змогла б знищити всі цілі. Щоб зменшити кількість обстрілів, потрібно не тільки перехоплювати ракети й дрони, а й знищувати ті місця, звідки їх запускають, і ті, де їх виготовляють та готують до запуску", - наголосив Гетьман.
За словами майора Національної гвардії України у відставці, для того, щоб зменшити кількість ворожих обстрілів, Україні потрібна далекобійна зброя - ті самі "Tomahawk" або інші ракети.
"Таким чином ми зможемо зменшити можливість росіян атакувати", - додав Гетьман.
- Уночі 10 жовтня Росія завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки частина Києва залишилась без світла, у столиці та 9 областях запровадили графіки відключень електроенергії.
- Біла Церква
