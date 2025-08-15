"Гідне перемир'я - це максимум": американіст Довгополий про оптимальний варіант вирішення війни в Україні

Про це заявив кандидат історичних наук, американіст, співробітник Секретаріату ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий у спецетері до зустрічі президентів США та РФ на Еспресо.

"Я не бачу миру, я бачу перемир'я. Я бачу зупинення вогню, я бачу якийсь відхід сил і найголовніше - гарантії безпеки. Мир зараз перебуває у такому хаотичному стані, що будь-що про що домовляться, навіть якщо домовляться у добрій мірі. Якщо домовляться, то це буде тим, що можна буде підтримувати довгий якийсь час", - сказав він.

Читайте також: Трамп і Путін проводять саміт на Алясці

Експерт нагадав, що середній вік російської делегації 75 років, а Трампові 79 років.

"І вони зараз перебувають у такому стані, щоб передбачити те, що буде за 5-10 років дуже-дуже важко. Економіки не в такому стані, геополітика не в такому стані. Тобто, зупинити війну необхідно, кровопролиття необхідно. Я повністю погоджуюсь з нашим президентом, коли він каже слово гідний, але Південна Корея має вже 75 років гідне перемир'я. І на цьому етапі, я вважаю, що гідне перемир'я - це максимум, на що можна вибити з цієї фактичної ситуації.", - підсумував Довгополий.