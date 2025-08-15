"Гідне перемир'я - це максимум": американіст Довгополий про оптимальний варіант вирішення війни в Україні
Я не бачу миру, я бачу перемир'я. Я бачу зупинку вогню, я бачу якийсь відхід сил і найголовніше - гарантії безпеки
Про це заявив кандидат історичних наук, американіст, співробітник Секретаріату ООН (1987-2019) Дмитро Довгополий у спецетері до зустрічі президентів США та РФ на Еспресо.
"Я не бачу миру, я бачу перемир'я. Я бачу зупинення вогню, я бачу якийсь відхід сил і найголовніше - гарантії безпеки. Мир зараз перебуває у такому хаотичному стані, що будь-що про що домовляться, навіть якщо домовляться у добрій мірі. Якщо домовляться, то це буде тим, що можна буде підтримувати довгий якийсь час", - сказав він.
Читайте також: Трамп і Путін проводять саміт на Алясці
Експерт нагадав, що середній вік російської делегації 75 років, а Трампові 79 років.
"І вони зараз перебувають у такому стані, щоб передбачити те, що буде за 5-10 років дуже-дуже важко. Економіки не в такому стані, геополітика не в такому стані. Тобто, зупинити війну необхідно, кровопролиття необхідно. Я повністю погоджуюсь з нашим президентом, коли він каже слово гідний, але Південна Корея має вже 75 років гідне перемир'я. І на цьому етапі, я вважаю, що гідне перемир'я - це максимум, на що можна вибити з цієї фактичної ситуації.", - підсумував Довгополий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.62
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.65
- Актуальне
- Важливе