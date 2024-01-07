"Головна проблема - бронювання спеціалістів": командир підрозділу БПЛА Боровик про виробництво дронів

Про це він заявив у етері Еспресо

"Держава має не заважати, а допомагати розвивати виробництво дронів. Сьогодні головною проблемою в цьому аспекті є бронювання персоналу. Тобто, коли є крутий інженер чи програміст і він не заброньований на виробництві дронів, то це дуже негативна ситуація. Замість того, щоб створити продукт, який буде нищити окупантів, він змушений бути в окопі з автоматом. Логічно, що його знання будуть корисними тут, для розвитку вітчизняного виробництва БПЛА", - пояснив Боровик.

За словами Боровика, держава має забезпечити 100% бронювання персоналу виробництва БПЛА.

"Саме тому має бути 100% бронювання людей, які залучені до виготовлення дронів. Також це стосується і всіх секторів розвитку ОПК України. Сьогодні держава дозволяє бронювати лише 50% від всього персоналу. Втім, для організації виробництва потрібні й кваліфіковані адміністратори", - додав він.