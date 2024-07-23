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Говорили про справедливий мир для України: Зеленський зустрівся із держсекретарем Ватикану

Марина Клюєва
23 липня, 2024 вiвторок
21:01
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із державним секретарем Святого престолу і Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном

Зміст

Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення 23 липня.

Держсекретар Ватикану Паролін відвідав Україну із робочим візитом. 

"Я дякую за цей сигнал. Це сигнал підтримки України, українців, нашого прагнення жити у власній державі та справді жити мирно. Ми цінуємо й те, що кардинал Паролін відвідав не тільки Київ – був ще в Одесі, Бердичеві, Львові. Бачив настрій наших людей, об’єктивні потреби цього часу", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що для України важливо, аби Ватикан був активним у захисті людей та реалізації Формули миру.

"Ми обговорили, що саме може бути зроблене цього року, щоб наблизити справедливий мир для України. Дуже важливо і для нас, і для справи миру як такої, щоб Ватикан був активним у захисті життя та в допомозі нам реалізувати Формулу миру, її пункти – особливо те, що стосується звільнення полонених. Хороша зустріч, і сподіваюся, результати будуть", - зазначив президент України. 

  • Пʼєтро Паролін у понеділок, 22 липня, відвідав костел Святого Миколая у Києві
  • 22 липня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся із державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном, який прибув із робочим візитом до України.
Теги:
Україна
Ватикан
Володимир Зеленський
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