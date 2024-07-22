Стефанчук розповів держсекретарю Ватикану про катування українців у російському полоні
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся із державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном, який прибув із робочим візитом до України
Про це Стефанчук повідомив 22 липня у Facebook.
Спікер ВР подякував Святому Престолу за гуманітарну допомогу, яка надходить різними каналами від початку повномасштабного вторгнення РФ, а також за участь у Саміті миру.
"Під час зустрічі ми обговорили важливість реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Значну увагу приділили питанню повернення депортованих українських дітей і полонених", - написав Стефанчук.
Він розповів Пароліну про умови, в яких перебувають українські військовополонені у полоні РФ.
"Особливо підкреслив, що Україна створює належні умови перебування для російських військовополонених, на відміну від Росії. Українські громадяни, яких вдалося повернути, піддавалися тортурам та катуванням у російському полоні", - йдеться у дописі Стефанчука.
"Наголосив, що Росія не погоджується на створення Змішаної медичної комісії для об’єктивного визначення медичного стану українських військовополонених. Закликав Святий Престол докласти можливих зусиль для зміни позиції РФ у питанні створення відповідної медичної комісії", - додав спікер ВР.
- 25 червня відбувся обмін полоненими, внаслідок якого Україна повернула з російського полону ще 90 людей.
- 9 липня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що не вірить в обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" найближчим часом, тому що не бачить готовності до цього РФ.
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