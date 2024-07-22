Стефанчук розповів держсекретарю Ватикану про катування українців у російському полоні

Про це Стефанчук повідомив 22 липня у Facebook.

Спікер ВР подякував Святому Престолу за гуманітарну допомогу, яка надходить різними каналами від початку повномасштабного вторгнення РФ, а також за участь у Саміті миру.

"Під час зустрічі ми обговорили важливість реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Значну увагу приділили питанню повернення депортованих українських дітей і полонених", - написав Стефанчук.

Він розповів Пароліну про умови, в яких перебувають українські військовополонені у полоні РФ.

"Особливо підкреслив, що Україна створює належні умови перебування для російських військовополонених, на відміну від Росії. Українські громадяни, яких вдалося повернути, піддавалися тортурам та катуванням у російському полоні", - йдеться у дописі Стефанчука.

"Наголосив, що Росія не погоджується на створення Змішаної медичної комісії для об’єктивного визначення медичного стану українських військовополонених. Закликав Святий Престол докласти можливих зусиль для зміни позиції РФ у питанні створення відповідної медичної комісії", - додав спікер ВР.