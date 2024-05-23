Греція, Норвегія та Північна Македонія підтвердили участь у Саміті миру
Прем’єр-міністри Греції Кіріакос Міцотакіс, Норвегії Йонас Гар Стере, а також президентка Північної Македонії Гордана Сіляновська-Давкова підтвердили, що їхні країни будуть представлені на Саміті миру, який 15-16 червня відбудеться у Швейцарії
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Сьогодні Володимир Зеленський провів телефонні розмови з представниками Греції, Норвегії та Північної Македонії, під час яких була підтверджена участь держав у Саміті миру щодо України.
Також президент обговорив із Сіляновською-Давковою двосторонню співпрацю України та Північної Македонії. У розмові з Міцотакісом окремо була акцентована увага на продовженні підготовки безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7.
Із Гаром Стере президент обговорив ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю.
"Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, яку ми підпишемо за першої можливості", – додав Зеленський.
- 22 травня президент Чилі Габріель Борич, федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер та прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підтвердили участь у Саміті миру щодо України.
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