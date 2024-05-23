Греція, Норвегія та Північна Македонія підтвердили участь у Саміті миру

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Сьогодні Володимир Зеленський провів телефонні розмови з представниками Греції, Норвегії та Північної Македонії, під час яких була підтверджена участь держав у Саміті миру щодо України.

Також президент обговорив із Сіляновською-Давковою двосторонню співпрацю України та Північної Македонії. У розмові з Міцотакісом окремо була акцентована увага на продовженні підготовки безпекової угоди в межах Вільнюської декларації G7.

Із Гаром Стере президент обговорив ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю.

"Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, яку ми підпишемо за першої можливості", – додав Зеленський.