Групи дронів РФ у нашому небі - акомпанемент заявам РФ з Китаю: Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари
Президент Володимир Зеленський заявив, реагуючи сьогоднішню дронову атаку РФ удень, що Україна відповідатиме росіянам на удари
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Наглість росіян стає все більшою: вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів. У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більше пʼятдесяти, ввечері ще десятки, і більшість з них – "шахеди". Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни", – підкреслив Зеленський.
Український лідер додав, що диктатор РФ Володимир Путін у Китаї продовжує розказувати свої байки, що він нібито не винен у війні.
"Наче його хтось завжди "примушує" – воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів", – продовжив президент.
Зеленський акцентував: Україна відповідатиме на російські удари, "в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.09 Купівля 41.09Продаж 41.57
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе