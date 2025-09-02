Групи дронів РФ у нашому небі - акомпанемент заявам РФ з Китаю: Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Наглість росіян стає все більшою: вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів. У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більше пʼятдесяти, ввечері ще десятки, і більшість з них – "шахеди". Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни", – підкреслив Зеленський.

Український лідер додав, що диктатор РФ Володимир Путін у Китаї продовжує розказувати свої байки, що він нібито не винен у війні.

"Наче його хтось завжди "примушує" – воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів", – продовжив президент.

Зеленський акцентував: Україна відповідатиме на російські удари, "в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості".