Під час російської атаки на Київ та область вдень 2 вересня ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Після атаки у ніч на 2 вересня російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударних безпілотники типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість була запущена у напрямку Києва.

Станом на 16:00 протиповітряною обороною було збито/подавлено 48 ворожих дронів.

"Станом на 16:00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників", - уточнили у Повітряних силах.