Під час російської атаки на Київ та область вдень 2 вересня ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА
Удень, 2 вересня, росіяни атакували північ України безпілотниками. Повітряні сили збили або подавили 48 "шахедів"
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Після атаки у ніч на 2 вересня російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударних безпілотники типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість була запущена у напрямку Києва.
Станом на 16:00 протиповітряною обороною було збито/подавлено 48 ворожих дронів.
"Станом на 16:00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників", - уточнили у Повітряних силах.
- Увечері понеділка, 1 вересня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. В Білій Церкві загинула людина. В Сумах дрон влучив по нежитловій будівлі, є поранені, серед них діти.
- За кілька годин, вранці вівторка, 2 вересня, російські війська атакували Київ та область ударними безпілотниками. На лівому березі столиці працювала ППО. В Дніпровському районі впав уламок дрона.
