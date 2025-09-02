Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Під час російської атаки на Київ та область вдень 2 вересня ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА

Під час російської атаки на Київ та область вдень 2 вересня ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА

Дар'я Тарасова
2 вересня, 2025 вiвторок
17:00
Війна з Росією ППО

Удень, 2 вересня, росіяни атакували північ України безпілотниками. Повітряні сили збили або подавили 48 "шахедів"

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Після атаки у ніч на 2 вересня російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударних безпілотники типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість була запущена у напрямку Києва.

Станом на 16:00 протиповітряною обороною було збито/подавлено 48 ворожих дронів.

"Станом на 16:00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників", - уточнили у Повітряних силах.

  • Увечері понеділка, 1 вересня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники. В Білій Церкві загинула людина. В Сумах дрон влучив по нежитловій будівлі, є поранені, серед них діти.
  • За кілька годин, вранці вівторка, 2 вересня, російські війська атакували Київ та область ударними безпілотниками. На лівому березі столиці працювала ППО. В Дніпровському районі впав уламок дрона.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
Київщина
ЗСУ
новини Києва
Військові новини
