Губернатор Курщини звільнив голову Суджанського району на зустрічі з біженцями: жителі вимагали визнати, що в регіоні війна

Про це пише Медуза, з посиланням на російські видання та Telegram-канали.

За інформацією, жителі Суджанського району на початку зустрічі вимагали звільнити Богачова, після чого губернатор пообіцяв виконати це прохання. Новину про звільнення голови району присутні зустріли оплесками.

Олександр Богачов прокоментував своє звільнення та назвав його причиною "виявлення крайніх".

"Повинен хтось бути крайнім. На жаль, у нас так завжди", - сказав колишній голова Суджанського району в коментарі RTVI.

Що відомо

У неділю, 10 листопада, біженці із Суджі зібралися на Червоній площі Курська біля міської адміністрації на мітинг через невиплачену компенсацію за зруйноване житло та високу вартість на оренду.

На розмову з біженцями вийшов представник обласної адміністрації, голова управління із взаємодії з органами місцевого самоврядування Анатолій Дроган та заявив, що мітинг незаконний і зажадав "визначити старших групи".

Згодом вийшла ще одна чиновниця, яка пообіцяла зустріч із губернатором. Подібний мітинг у Курську відбувався ще кілька тижнів тому - мешканці казали, що не можуть винайняти житло. Тоді до них вийшли чиновники та поліція. Силовики забороняли знімати те, що відбувалося, а чиновники пообіцяли продумати заходи підтримки.