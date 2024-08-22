Губернатор Курської області заявив, що з небезпечних районів регіону виїхали понад 133 тис. мешканців

Про це заявив губернатор регіону Олексій Смирнов, повідомляє російська служба "Радіо Свобода".

За словами Курського губернатора, з небезпечних районів області виїхали понад 133 тис. мешканців, коли залишилися понад 19 тис. - люди, які мешкають у 8 районах, котрі потрапили до зони відселення та евакуації.

Також Смирнов сказав, що понад 12 тис. росіян наразі перебувають у таборах тимчасового перебування, які розгорнула російська влада.

"Перший віцепрем'єр-міністр Росії Денис Мантуров, виступаючи на нараді з Володимиром Путіним, навів інші цифри. За словами Мантурова, з небезпечних районів "відселено 115 тисяч осіб", для яких обладнані пункти тимчасового перебування та харчування в 29 суб'єктах федерації", - додає "Радіо Свобода".