Гуменюк розповіла, яких систем ППО потребує Одеса, щоб збивати російську балістику

Про це вона заявила у телемарафоні.

"Одеський регіон потребує додаткового посиленого захисту, оскільки тут функціонує дуже потужна економічна складова всієї економіки України. Це навігація, яка всупереч ворожим намаганням припинити портову діяльність і морську продовжує функціонувати під егідою Сил оборони України", - сказала речниця.

Зазначається, що балістичні цілі дуже важкі, для їх збиття потрібні специфічні системи протиповітряної оборони. За совами речниці, єдине, чого дійсно потребує Україна - це потужна підтримка щодо ППО. Гуменюк сподівається, що західні партнери почують це.