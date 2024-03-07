Гуменюк розповіла, яких систем ППО потребує Одеса, щоб збивати російську балістику
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що Одеса потребує специфічних систем ППО, які збивають балістику
Про це вона заявила у телемарафоні.
"Одеський регіон потребує додаткового посиленого захисту, оскільки тут функціонує дуже потужна економічна складова всієї економіки України. Це навігація, яка всупереч ворожим намаганням припинити портову діяльність і морську продовжує функціонувати під егідою Сил оборони України", - сказала речниця.
Зазначається, що балістичні цілі дуже важкі, для їх збиття потрібні специфічні системи протиповітряної оборони. За совами речниці, єдине, чого дійсно потребує Україна - це потужна підтримка щодо ППО. Гуменюк сподівається, що західні партнери почують це.
- Увечері вівторка, 5 березня, російські терористи запустили по Україні декілька груп "шахедів" з різних напрямків. У деяких регіонах уночі лунали вибухи, є влучання. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі.
- Зранку середи, 6 березня, російські терористи обстріляли Одесу, відомо про жертв і поранених. У цей час Зеленський та Міцотакіс відвідували місто.
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