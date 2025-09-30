ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії і двох військових на Ставропольщині
За підтримки руху визволення Кавказу ГУР МО ліквідувало трьох росгвардійців поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю РФ
Про це повідомило Головне управління розвідки МО України в телеграм.
27 вересня 2025 року внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки руху визволення Кавказу ліквідовано трьох росгвардійців на території Росії - поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю.
Зокрема знищено підполковника росгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу "Авангард", а також помічника та водія ватажка рашистів.
"Група московитів рухалась на полігон, але так і не доїхала", - додали в ГУР.
