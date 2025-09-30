ГУР ліквідувало підполковника Росгвардії і двох військових на Ставропольщині

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України в телеграм.

27 вересня 2025 року внаслідок успішної операції ГУР МО України за підтримки руху визволення Кавказу ліквідовано трьох росгвардійців на території Росії - поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю.

Зокрема знищено підполковника росгвардії, який очолював групу ворожого спецпідрозділу "Авангард", а також помічника та водія ватажка рашистів.

"Група московитів рухалась на полігон, але так і не доїхала", - додали в ГУР.