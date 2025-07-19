ГУР перехопило наказ російського командира морпіхів стратити свого ж пораненого бійця

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Пристрелите его на*уй! В морской пехоте больных нет ― есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нету. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - каже російський командир.

У ГУР зазначають, що вбивство власних бійців це поширена практика "мотивації" серед командирів армії РФ. Погроза розстрілом ― єдиний спосіб, за допомогою якого російські командири змушують особовий склад виконувати бойові завдання.

У розвідці нагадали, що 155-та бригада морської піхоти РФ відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.