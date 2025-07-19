ГУР перехопило наказ російського командира морпіхів стратити свого ж пораненого бійця
У радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, командир одного з підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ наказує стратити пораненого бійця цієї ж бригади
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
"Пристрелите его на*уй! В морской пехоте больных нет ― есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нету. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", - каже російський командир.
У ГУР зазначають, що вбивство власних бійців це поширена практика "мотивації" серед командирів армії РФ. Погроза розстрілом ― єдиний спосіб, за допомогою якого російські командири змушують особовий склад виконувати бойові завдання.
У розвідці нагадали, що 155-та бригада морської піхоти РФ відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.
- 10 липня фахівці ГУР МО України перехопили наказ одного з польових командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ щодо страти українських військовополонених.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 42
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе