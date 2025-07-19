ГУР знищило 6 радіолокаційних станцій окупантів на Донеччині
Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Prymary" знищили шість радіолокаційних станцій та дві пускові установки комплексу С-300В російських окупантів
Про це повідомляє пресслужба ГУР.
Під точні удари дронів спецпризначенців потрапили:
- три радіолокаційні станції "подльот 48Я6-К1";
- дві радіолокаційні станції "ніобій-СВ";
- дві пускові установки комплексу "С-300В";
- радіолокаційна станція "П-18".
- Протягом доби 18 липня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 1120 військових. Також українські захисники знищили 46 артилерійських систем та 7 бойових броньованих машин ворога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 42
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.94
- Актуальне
- Важливе