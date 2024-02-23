Інформаторці РФ, яку завербував її син-бойовик "ДНР", загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що насамперед жінка намагалася виявити та передати росіянам локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Бахмутському напрямку.

"У зоні особливої уваги поплічниці ворога були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню", - кажуть правоохоронці.

Також фігурантка збирала інформацію про наслідки російських ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки.

Потім отриману інформацію вона месенджером передавала своєму сину, який є бойовиком окупаційних угруповань РФ, перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю у Слов’янську, куди вона переїхала як переселенка із одного з прифронтових міст. При обшуках вдома у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами її злочинних дій.

За даними слідства, щоб отримати розвіддані, жінка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об’єкти, а також випитувала інформацію під час спілкування із сусідами.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Фото: https://t.me/SBUkr

Фото: https://t.me/SBUkr