Інформація про ракету "Фламінго" невипадково зʼявилась на фоні переговорів з Росією, - Defense Express

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Вся інформація стосовно ракети "Фламінго" походить від американських джерел. Про цю ракету вже вкотре повідомляє Associated Press. Ці повідомлення відбуваються саме на тлі тих переговорів, які ведуться з Росією. Зараз ворог посилив удари по території України. Щобільше, є повідомлення, що сьогодні було завдано удару по американському підприємству. Ще більш цікавим стало те, що президент США Дональд Трамп сьогодні знову розродився критикою Джо Байдена, з тим що він не давав Україні засоби для ударів у відповідь на агресію РФ", - пояснив Рябих.

Експерт наголосив, що виробництво ракет "Фламінго" точно буде масштабовано. Він переконаний, що цей тип ракет точно може вплинути на можливості України змінювати хід війни.

"Ми тепер не в тих умовах, в яких ми перебували у 2022-2023 роках. Зараз в України суттєво зросли можливості ударів углиб території Росії й будуть зростати. На кожен російський удар буде відповідь. І інформація про ракету "Фламінго" виглядає так, що Україна може впливати на хід цієї війни. Ця ракета може суттєво впливати й на рішення вищого керівництва РФ стосовно продовження цієї війни. Адже тактико-технічні характеристики цієї ракети й темпи виробництва вказують на те, що виробництво буде масштабовано. І в разі, якщо російське керівництво не змінить свої підходи до ведення війни та визначення шляхів переговорів, то кейс ракети "Фламінго" буде реалізований, і точно якнайкраще для України", - додав він.