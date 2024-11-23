Інноваційний підхід: на Времівському напрямку ЗСУ поєднали автомат з дроном

Про це повідомила пресслужба окремої президентська бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

В результаті скоординованих дій підрозділи ударних безпілотників Окремої президентської бригади, таких як "Химери", "Булава" та "NOVA", колону ворога вдалося виявити і знищити.

Тих, хто вижив після удару, добивали за допомогою мінометів, FPV-дронів-камікадзе та скидів боєприпасів.

Зокрема, бійці підрозділу "Булава" використали інноваційний підхід для знищення окупантів, застосувавши дрон, поєднаний з автоматом.

Успіх операції став можливим завдяки високому професіоналізму операторів дронів і ефективному командуванню.

Також була відзначена чітка взаємодія з бійцями Національної гвардії, які забезпечили розвідку та вогневу підтримку під час проведення операції.