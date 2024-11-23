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Інноваційний підхід: на Времівському напрямку ЗСУ поєднали автомат з дроном

Марія Науменко
23 листопада, 2024 субота
14:21
Війна з Росією Дрон PD-2

Підрозділи ЗСУ успішно відбили атаку російських окупантів на Времівському напрямку. Зокрема, бійці підрозділу "Булава" знищили колону російської техніки, застосувавши дрон, поєднаний з автоматом

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Про це повідомила пресслужба окремої президентська бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

В результаті скоординованих дій підрозділи ударних безпілотників Окремої президентської бригади, таких як "Химери", "Булава" та "NOVA", колону ворога вдалося виявити і знищити.

Тих, хто вижив після удару, добивали за допомогою мінометів, FPV-дронів-камікадзе та скидів боєприпасів.

Зокрема, бійці підрозділу "Булава" використали інноваційний підхід для знищення окупантів, застосувавши дрон, поєднаний з автоматом.

Успіх операції став можливим завдяки високому професіоналізму операторів дронів і ефективному командуванню.

Також була відзначена чітка взаємодія з бійцями Національної гвардії, які забезпечили розвідку та вогневу підтримку під час проведення операції.

  • У ніч з 31 жовтня на 1 листопада інформаційний OSINT-портал DeepState зафіксував просування російських терористів на Курахівському та Времівському напрямках.

 

Теги:
Новини
Росія
Технології
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
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