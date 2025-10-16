Іноземні військові - це досить специфічний контингент, але вони дійсно рекси, - заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Комарницький

Про це розповів заступник командира 1-го інтернаціонального легіону Юрій Комарницький в етері Еспресо.

"Валова частина, яка працювала саме з іноземцями, розуміє, що це досить специфічний контингент. Вони трошки як діти, вони рівняються на командира, на мене, тобто вони бачать, наприклад, якщо ти займаєшся спортом, він також мотивується займатися спортом. Він бачить, що ти задаєш дисципліну, він дисциплінований. Тобто, коли він бачить, що ти от ставиш собі високі критерії, він старається до цього рости. Специфіка роботи з іноземцями в тому, що в них є така опція, вони обов'язково повинні відслужити півроку контракту. Після того, як вони відслужили півроку, вони мають право в будь-який момент розірвати його. Якщо іноземцю, наприклад, не подобається вже командування, по тих чи інших причинах, тобто його прямий командир, чи командир з взводу, командир роти. Різне буває, люди міняються. Він може просто сказати: "Я йду" і розриває контракт. На вищому військовому командуванні більша частина людей це розуміє, і вони максимально стараються створити для нас умови, скажімо так, для іноземців, комфортні", - розповів він.

Юрій Комарницький зауважив, що інтернаціональний легіон виконує зараз завдання на одних з ключових напрямків. Зокрема це Харківщина, Куп'янський напрямок.

"Але ви самі можете побачити, зайти в інтернет. Інтернаціональні легіони виконували ключові напрямки. Це Бахмут, Сєвєродонецьк, бої за Куп'янськ і виконували їх успішно. Тобто хто би що не казав, але іноземці, дійсно, це така машина, яка виконує успішно свої завдання. Ну, звичайно, не без, сажемо так, командою займаються українці, тобто такі як я, такі як Ян, це наш командир. Ну і особлива подяка, мабуть, також волонтерам, які допомагають і забезпечують додатково нас. Повірте, іноземний солдат, в чому різниця - мабуть, якщо український солдат десь більш стійкіше переносить такі буденності, як банально візьмемо піраміда Маслоу. Піраміда Маслоу, що нам говорить - ти повинен задовольнити свої первинні потреби: поїсти, поспати, помитися. Якщо українець десь більш стійкіший солдат, то іноземець, бачите, йому потрібно цю піраміду Маслоу закрити. Але якщо він закриває, повірте, можу навести, скажемо так, приклад фільму Рембо. Вони дійсно такі рекси, такі Рембо, і виконують завдання, найважчі завдання", - додав заступник командира 1-го інтернаціонального легіону.