Інтенсивність бойових дій трохи зменшилася: Згурець про ситуацію на фронті

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми зважимо на зведення Генштабу ЗСУ, то як і раніше два напрямки залишаються найгарячішими – Новопавлівський та на захід від Авдіївки. Загалом там приблизно відбувається в межах 30 бойових зіткнень. Цікаво, якщо порівнювати з кількістю бойових зіткнень у пікові періоди, а буквально 2-3 тижні тому їх відбувалася майже до 100, то зараз ми говоримо лише про 53 зіткнення. Тобто фактично складається таке враження, що інтенсивність бойових дій трошки зменшилася, що може свідчити про виснаження противника", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, у бойових діях 30 березня, коли російські війська намагалися атакувати на захід від Авдіївки, використовуючи 36 танків та 12 БМП, то третина танків і всі БМП були знищені, а це свідчить, що ми маємо достатньо потужні спроможності знищувати противника. Але ворог почав масово використовувати бронетехніку і переходити на формат батальйонних штурмів, чого вже давно не відбувалося.

"Бачимо, що на напрямку західніше від Авдіївки загарбник робить спроби протискатися, однак результат цілком прогнозований. З точки зору оборони Новопавлівський напрямок, рух ворога на Часів Яр та на захід від Авдіївки залишаються найбільш складними. Але повторюся, є враження, що у противника відчувається виснаження. Напевно зараз можна очікувати певної хвилі ротації та перегрупування у російському війську, аби й далі продовжувати дії на захід від Авдіївки та спроби пробитися до міста Часів Яр", - зауважив Сергій Згурець.