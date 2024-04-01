Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Інтенсивність бойових дій трохи зменшилася: Згурець про ситуацію на фронті
Ексклюзив

Інтенсивність бойових дій трохи зменшилася: Згурець про ситуацію на фронті

1 квітня, 2024 понедiлок
09:31
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що зменшення кількості бойових зіткнень може свідчити про певне виснаження противника, тому можна очікувати хвилі ротацій та перегрупування у російському війську

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми зважимо на зведення Генштабу ЗСУ, то як і раніше два напрямки залишаються найгарячішими – Новопавлівський та на захід від Авдіївки. Загалом там приблизно відбувається в межах 30 бойових зіткнень. Цікаво, якщо порівнювати з кількістю бойових зіткнень у пікові періоди, а буквально 2-3 тижні тому їх відбувалася майже до 100, то зараз ми говоримо лише про 53 зіткнення. Тобто фактично складається таке враження, що інтенсивність бойових дій трошки зменшилася, що може свідчити про виснаження противника", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, у бойових діях 30 березня, коли російські війська намагалися атакувати на захід від Авдіївки, використовуючи 36 танків та 12 БМП, то третина танків і всі БМП були знищені, а це свідчить, що ми маємо достатньо потужні спроможності знищувати противника. Але ворог почав масово використовувати бронетехніку і переходити на формат батальйонних штурмів, чого вже давно не відбувалося.

"Бачимо, що на напрямку західніше від Авдіївки загарбник робить спроби протискатися, однак результат цілком прогнозований. З точки зору оборони Новопавлівський напрямок, рух ворога на Часів Яр та на захід від Авдіївки залишаються найбільш складними. Але повторюся, є враження, що у противника відчувається виснаження. Напевно зараз можна очікувати певної хвилі ротації та перегрупування у російському війську, аби й далі продовжувати дії на захід від Авдіївки та спроби пробитися до міста Часів Яр", - зауважив Сергій Згурець.

  • 1 квітня у зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення між російськими та українськими військами. Сили оборони відбили низку атак окупантів на шести ключових напрямках і ліквідували ще 710 військових РФ
Теги:
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
Читайте також:
Віталій Кличко
30 березня, 2024 субота
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
хакери
30 березня, 2024 субота
Українські хакери одною атакою завдали Росії збитків більше ніж на $12 млрд
На фото: Ксенія Мішина
29 березня, 2024 п'ятниця
Ведуча телешоу "Я люблю Україну" Мішина записала на Балі російськомовний подкаст зі своїм фітнес-тренером
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.88
    Купівля 38.88
    Продаж 39.42
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 квітня
10:02
Пил із Сахари накриє Україну: в гідрометцентрі порадили зачинити вікна
09:51
Стефан Сежурне
Франція очікує від Китаю "чітких сигналів" для Росії щодо війни в Україні
09:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 квітня: скільки просять за долар та євро в банках
09:29
Огляд
Себастьян Фундора та Тім Цзю (праворуч)
У боксі сталася сенсація року, визначилися усі учасники Євро-2024, а росіянам не раді на Олімпіаді. Головні новини світового спорту за тиждень
09:16
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Місцеві вибори в Туреччині: партія Ердогана програє опозиції
08:57
крилата ракта "Калібр"
Гуменюк пояснила, чому росіяни тепер рідше обстрілюють Україну "калібрами"
08:35
У столиці Індії десятки тисяч людей вийшли на акції протесту проти прем'єра Моді: вимагають вільних і чесних виборів
08:32
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Російський генерал назвав причиною теракту в Підмосков'ї "відключення свідомості та чипи"
08:02
OPINION
Михайло Басараб
РФ звинуватила Україну в тероризмі, а ми вигадували правові евфемізми
08:02
Монро
У США на аукціоні продали понад 600 речей Мерилін Монро та засновника Playboy Г'ю Гефнера
07:51
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ втратила за добу 20 танків, 32 артсистеми і 710 військових, - Генштаб
07:32
Прем'єр-міністр Лівії
Резиденцію прем'єра Лівії обстріляли з гранатометів
07:18
КНДР, Північна Корея
КНДР ухвалила план запуску нових супутників-шпигунів у 2024 році
06:57
спека
У Токіо зафіксували рекордно високу температуру повітря для березня
06:42
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу переніс хірургічне втручання
06:33
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу пообіцяв вивезти цивільних з Рафаха перш ніж атакувати ХАМАС
06:01
Артем Довбик
Український бомбардир Довбик зробив дубль за "Жирону" в чемпіонаті Іспанії
05:42
Донеччина, Авдіївка, Желанне
В ISW назвали напрямок, на якому РФ може розпочати новий масштабний наступ
05:20
Андрій Лунін
Український голкіпер Лунін зіграв 11-й у сезоні "сухий" матч за "Реал"
00:56
НАТО
"Україна зробить значний внесок у нашу безпеку": країни Балтії закликають НАТО дати Україні чіткий шлях до членства
00:03
NaVi стала чемпіоном світу з Conter Strike 2
Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2
2024, неділя
31 березня
23:55
Ексклюзив
Порошенко
"Вважаю злочином, що побудовою фортифікацій ми не займалися весь цей час", - Порошенко
23:50
Весна у Києві
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду чекати 1 квітня
23:32
Посол США в Україні Бріджит Брінк
У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість України, - посол США Брінк
23:28
КДБ Білорусі
КДБ Білорусі заявив про нейтралізацію "агентів спецслужб України"
23:20
Ракетоносій "калібрів"
Росія могла накопичити від 245 до 285 "калібрів", - Defense Express
23:19
Ексклюзив
Порошенко
Порошенко інвестував перші 150 млн грн у науково-дослідні розробки сучасного засобу РЕБ
23:12
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Священикам РПЦ наказали щодня молитися про "перемогу" над Україною: є документ
22:56
Донеччина
Росія 31 березня атакувала на Донеччині Красногорівку, Курахове та Новоселидівку: 5 постраждалих, серед них підліток
22:53
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росіяни ввечері вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
22:28
на фото: Майк Джонсон
Допомога Україні від США: Джонсон пообіцяв голосування після великодніх канікул
22:26
Віктор Медведчук
Мережа Медведчука могла фінансувати й угорських політиків, - газета Népszava
22:04
МДУ, московський держ університет
У Росії відрахували студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine!", - росЗМІ
21:52
корабель рф
"Чорноморський флот РФ продовжує страждати": Міноборони показало результати ударів по ворожих кораблях за березень
21:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Дані можуть опинитися у ФСБ": Княжицький про важливість відрегулювання соцмереж в Україні
21:33
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Більшість росіян повірила в те, що Україна стоїть за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою, - FT
21:12
Оновлено
Василь Малюк
Теракт у московському "Крокусі": РФ офіційно звинуватила голову СБУ Малюка
21:06
Бєлгород
Окупанти за 2 тижні "загубили" 14 авіабомб над Білгородщиною, - росЗМІ
21:06
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
"Динамо" розтрощило "Ворсклу": результати та розклад матчів 22-го туру УПЛ
20:51
Максим Кузьмінов
Вистрелили 6 разів та переїхали автівкою: NYT розповіла деталі вбивства російського пілота-перебіжчика Кузьмінова в Іспанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV