"Існує можливість припинення вогню найближчим часом": Портников назвав ключовий фактор, який може вплинути на Путіна

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников

"Зараз вікно можливостей для припинення вогню ще не закрите. Зараз Путін послав до США Дмитрієва, який буде намагатись переконати адміністрацію Трампа, що краще слухати слова, а вони йому будуть пояснювати, що від слів діти не народжуються. Тут вже все залежить від того, хто кого переконає. Після того як виявиться, що місія Дмитрієва не може бути виконана, буде наступний етап путінських роздумів, які будуть залежати від реальних втрат у російській економіці в результаті подальших американських санкцій. А також від того, про що будуть говорити Трамп і Сі Цзіньпін", - пояснив Портников.

Журналіст також припустив, що Китай може натиснути на Росію заради економічної вигоди від торгівельної угоди з США. Тиск Сі Цзіньпіна та Путіна може стати ключовим фактором для припинення вогню.

"Для, окрім втрат в російській економіці внаслідок американських санкцій, для Путіна є ще одна небезпека. Трамп й Сі Цзіньпін мають зустрінутись в Малайзії, зараз їхня зустріч не скасована. Там Трамп може заявити, що для їхньої торгівельної угоди Китай має зменшити свої відносини з Москвою. Мовляв, Путін його не слухається, хоча йому пропонуються чудові умови. Китай зараз може бути зацікавлений в якійсь паузі російсько-української війни заради їхньої економічної вигоди. Якщо Путін буде розуміти, що має великі економічні втрати й слова вже не діють на Трампа, то він може розглянути питання призупинки воєнних дій принаймні, щоб відгородитись від нового тиску й отримати якісь реальні результати. Це абсолютно можливий сценарій. Якщо ж він вважатиме, що на санкції байдуже і вони не вплинуть на російську економіку, значить буде подальша ескалація з його боку", - підсумував він.