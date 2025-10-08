ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні

Про це у щоденному звіті пише Інститут вивчення війни .

Американські аналітики звертають увагу, що Росія продовжує кампанію спрямовану на запобігання продажу США ракет Tomahawk Україні. Зокрема, 7 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що постачання Сполученими Штатами Tomahawk до України буде "серйозною ескалацією", яка нібито не змінить ситуацію на лінії фронту. Водночас він згадав, що ці ракети здатні нести ядерну боєголовку.

Також Пєсков сказав, що Володимир Путін "однозначно" висловив свою позицію щодо того, як Росія відреагує на такі дії, маючи на увазі погрози російського диктатора . 2 жовтня Путін застеріг США від продажу "томагавків" Україні та стверджував, що американський військовий персонал нібито буде змушений безпосередньо брати участь в українських ударах ракетами. А 5 жовтня він пригрозив, що постачання Tomahawk "призведе до руйнування позитивної тенденції" в американо-російських відносинах.

"ISW продовжує вважати, що Кремль намагається представити потенційне постачання Tomahawk як небезпечну ескалацію, щоб відлякати США від надання такої зброї України", - дійшли висновку в Інституті вивчення війни.

Там нагадали, що Кремль раніше проводив подібні операції впливу, коли США обговорювали постачання Україні тактичних ракетних систем ATACMS, високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, винищувачів F-16 і танків Abrams та успішно затримував надання західної зброї Україні.

Аналітики підкреслили, що попередні удари з використанням наданих США систем зброї великої дальності не призвели до ескалації з боку Росії, а Захід і Україна неодноразово порушували так звані "червоні лінії" Москви в минулому, що не призвело до ескалації.

"Останні погрози Кремля щодо ракет Tomahawk є частиною кампанії, яка має на меті змусити опонентів Росії приймати політичні рішення, які фактично вигідні Москві", - підсумували в ISW.