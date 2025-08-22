ISW пояснив, чому РФ наполягає на стамбульських домовленостях для завершення війни в Україні

Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Так, Лавров 21 серпня на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром заявив, що Росія розглядатиме питання гарантій безпеки для України, спираючись на досвід Мінських домовленостей 2015 року та Стамбульських переговорів 2022 року. Він стверджував, що стамбульський процес був спрямований на "усунення першопричин" війни, під якими Кремль традиційно має на увазі розширення НАТО на схід та нібито дискримінацію російськомовних і пов’язаної з Москвою УПЦ. Лавров наголосив, що домовленості в Стамбулі мали забезпечити "чесну й колективну" безпеку України за участі держав-гарантів — постійних членів Радбезу ООН, а також Німеччини й Туреччини.

"Останні заяви Лаврова демонструють, що Кремль визначив його головним ретранслятором своєї давньої тези про необхідність починати переговори саме з формату Стамбула-2022. Потенційна угода на такій основі фактично паралізувала б Україну: назавжди забороняла вступ до НАТО, жорстко обмежувала чисельність ЗСУ та позбавляла можливості отримувати західну військову допомогу", - зазначають експерти.

Проєкт документа передбачав, що Росія та РБ ООН (включно з КНР — ключовим союзником Москви) отримають статус гарантів, які повинні діяти спільно у випадку порушення угоди, що фактично надавало б Росії право вето на будь-яку допомогу Україні.

"При цьому жодних обмежень на російські військові потужності не накладалося, залишаючи Москві вільні руки для повторного вторгнення на ще вигідніших умовах. Кремль розуміє, що такий формат є неприйнятним для Києва, проте й далі апелює до нього, аби... відтягувати реальні мирні ініціативи", - зауважили аналітики.

В ISW нагадали, що Москва категорично відкидає запропоновані США гарантії безпеки для України, зберігаючи стратегічну мету — підпорядкувати собі всю країну. Зокрема заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв 20 серпня заявив, що "жодних військ НАТО як миротворців" не буде й Росія не прийме подібних гарантій. Він також стверджував, що Україні такі гарантії взагалі не потрібні.

Інші російські посадовці знову заявили, що "нові території" вже закріплені в конституції РФ, тож не потребують міжнародного визнання.