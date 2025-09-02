ISW пояснив, навіщо Кремль оприлюднив звернення Януковича одразу після промови Путіна на саміті ШОС
Росія, ймовірно, свідомо приурочила появу відеозвернення колишнього президента України Віктора Януковича до виступу Володимира Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС)
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Цей виступ, за оцінкою аналітиків, мав створити видимість легітимності вимог Кремля про зміну української влади.
1 вересня російські державні ЗМІ опублікували відео, в якому Янукович стверджував, що під час його президентства Україна нібито рухалася до членства в ЄС, але він завжди виступав проти вступу до НАТО, називаючи його "катастрофою" та "шляхом до громадянської війни". Він також поклав провину на європейських партнерів за провал переговорів про асоціацію з ЄС.
У зверненні Янукович підкреслив, що Путін "абсолютно правий" щодо України. Аналітики ISW зазначають, що ця репліка вказує на постановочний характер відео, синхронізований із заявами російського президента на саміті ШОС.
ISW наголошує, що Кремль може використовувати такі публікації, аби подати Януковича як "легітимного лідера України". Водночас це є маніпуляцією, адже він утік з країни після Революції Гідності, а відтоді в Україні відбулося кілька демократичних виборів.
Попередня поява Януковича у ЗМІ була в липні 2022 року, коли він закликав українців здатися Росії.
- Колишній президент України, що втік до Росії, Віктор Янукович наголосив, що європейські партнери під час переговорів про вступ до ЄС поводилися з ним зверхньо.
