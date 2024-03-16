ISW припустив новий ймовірний наступ РФ улітку 2024 року

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що західна допомога для України може зіграти вирішальну роль у здатності України утримувати території та відбивати новий ймовірний російський наступ у найближчі місяці.

"Російські війська намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій по всій східній Україні, намагаючись перешкодити українським силам стабілізувати свої оборонні лінії", - вважають аналітики.

За даними ISW, окупанти продовжать використовувати переваги, які надаються наявністю ініціативи на всьому фронті, для динамічної переоцінки своїх наступальних зусиль цієї весни та влітку, ймовірно, сподіваючись скористатися можливими слабкими місцями в обороні України.

Ймовірно, російські війська продовжать свої спроби прориву до того, як важкі погодні умови навесні обмежать ефективні механізовані маневри з обох боків лінії фронті та ще більше обмежать російські можливості для досягнення значних тактичних успіхів.