ISW: Росіяни заявили про відбиття атаки української ДРГ у Чорному морі
11 квітня російські війська нібито відбили атаки українських ДРГ, які буцімто намагалися висадитися на східному березі Херсонської області та на бурову платформу в Чорному морі
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що оперативний центр Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії заявив, що російські військові підрозділи нібито відбили українську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася висадитися на Тендрівській косі на березі Чорного моря, на захід від Скадовська Херсонської області.
Там також додали, що співробітники ФСБ не допустили висадку диверсійно-розвідувальної групи на бурову платформу в районі Штормового газового родовища в Чорному морі.
Натомість українська сторона не коментувала цю ситуацію.
- ISW припускає, що армія РФ користується нестачею в України систем протиповітряної оборони. Тому вони збільшили кількість атак на фронті та атакують енергетичну систему країни.
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