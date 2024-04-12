ISW: Росіяни заявили про відбиття атаки української ДРГ у Чорному морі

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що оперативний центр Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії заявив, що російські військові підрозділи нібито відбили українську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася висадитися на Тендрівській косі на березі Чорного моря, на захід від Скадовська Херсонської області.

Там також додали, що співробітники ФСБ не допустили висадку диверсійно-розвідувальної групи на бурову платформу в районі Штормового газового родовища в Чорному морі.

Натомість українська сторона не коментувала цю ситуацію.