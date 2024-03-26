Іванівське західніше Бахмута не контролюється окупантами, - комбат ударних БпАК Федоренко

Про це він розповів в етері Еспресо

"Окупанти продовжують штурмувати в напрямку населеного пункту Богданівське. Критичного успіху не має. Що стосується Іванівського, то тут противник намагається вирівнювати лінію фронту у напрямку Часового Яру. Дійсно, місяць тому противник мав тактичний успіх й зайняв передні вулиці Іванівського. Втім, сьогодні говорити про повний контроль Іванівського противником говорити зарано. Оскільки за останні два тижні Сили оборони не віддали противнику жодної позиції", - розповів Федоренко.

За словами Федоренка, окупанти контролюють лише частину Іванівського

"У напрямку Іванівського тривають важкі й виснажливі бої. Половина Іванівського зараз знаходиться під контролем Сил оборони, інша частина населеного пункту захоплена окупантами. У напрямку Кліщіївки та Андріївки окупанти теж здійснюють ударні штурмові дії. Втім, теж критичного успіху не мають", - додав він.