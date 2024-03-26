Іванівське західніше Бахмута не контролюється окупантами, - комбат ударних БпАК Федоренко
Командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко повідомив, що окупаційні російська війська не мають повного контролю над населеним пунктом Іванівське, який знаходиться західніше Бахмута
Про це він розповів в етері Еспресо
"Окупанти продовжують штурмувати в напрямку населеного пункту Богданівське. Критичного успіху не має. Що стосується Іванівського, то тут противник намагається вирівнювати лінію фронту у напрямку Часового Яру. Дійсно, місяць тому противник мав тактичний успіх й зайняв передні вулиці Іванівського. Втім, сьогодні говорити про повний контроль Іванівського противником говорити зарано. Оскільки за останні два тижні Сили оборони не віддали противнику жодної позиції", - розповів Федоренко.
За словами Федоренка, окупанти контролюють лише частину Іванівського
"У напрямку Іванівського тривають важкі й виснажливі бої. Половина Іванівського зараз знаходиться під контролем Сил оборони, інша частина населеного пункту захоплена окупантами. У напрямку Кліщіївки та Андріївки окупанти теж здійснюють ударні штурмові дії. Втім, теж критичного успіху не мають", - додав він.
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