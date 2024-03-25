Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Протягом доби на фронті відбулось 45 бойових зіткнень. Росіяни 15 разів намагались прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку

Протягом доби на фронті відбулось 45 бойових зіткнень. Росіяни 15 разів намагались прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку

25 березня, 2024 понедiлок
19:44
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

Протягом доби, 25 березня, на фронті відбуло 45 бойових зіткнень. Ворог 36 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони на 5 напрямках. 15 із них - на Новопавлівському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 25 березня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Зранку противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами. Силами та засобами протиповітряної оборони України дві ракети було знищено. Ввечері ворог завдав по території нашої держави ще одного удару балістичними ракетами. Наслідки даної атаки уточнюються.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Попівка та Іскрисківщина Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Мощенка, Костобобрів Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Дем’янівка, Степок Сумської області; Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не вів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомаркове, Часів Яр, Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Архангельське, Очеретине та Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 3 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Солончаки, Іванівка, Тягинка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ, 1 району зосередження особового складу та 1 станції керування БпЛА противника.

  • Протягом минулої доби, 24 березня, на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Авдіївському напрямку та ліквідували 640 окупантів.
Теги:
Україна
Росія
Одеса
військові
російська армія
Луганщина
Волинь
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
новини Києва
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
Слобожанщина
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану
23 березня, 2024 субота
У Киргизстані схопили "авторитетів" з Азербайджану, які готували замах на керівництво країни
Юрій Богданов
Автор Юрій Богданов
24 березня, 2024 неділя
Хто такі ІДІЛ-К, що взяли на себе відповідальність за теракт у "Крокус Сіті"
фейк
24 березня, 2024 неділя
"Польща звільнить 20 тис. ув'язнених для нападу на Україну": Центр стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.93
    Купівля 38.93
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
25 березня
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 761-го дня війни: російський НПЗ зупинив половину потужностей після атаки БПЛА, а "Армія дронів" уразила 370 одиниць ворожої техніки за тиждень  
19:49
Оновлено
ракета Х-59
Росія вдруге за день атакувала Україну балістикою: в Одесі є постраждалі, 300 тис. абонентів у місті - без електропостачання
19:34
Ісландія
Ісландія виділить 2 млн євро на закупівлю боєприпасів для України
19:11
Оновлено
польська армія
У генштабі ЗС Польщі пояснили, чому не збили російську ракету на кордоні з Україною
19:02
Оновлено
Обстріл Києва 25.03.2024
РФ вранці завдала ракетного удару по Києву: 10 людей постраждали, є руйнування
18:53
Дональд Трамп
Апеляційний суд призупинив розгляд справи про шахрайство Трампа і зменшив суму застави
18:52
фейк
"Російські ракети уразили ЗРК Patriot та штаб-квартиру ГУР у Києві", - роспропаганда поширює фейк про атаку 25 березня
18:44
Лаурінас Кащюнас
Президент Литви Науседа призначив нового міністра оборони
18:25
санкції проти Росії
США наклали санкції на 30 організацій і двох осіб, які надають віртуальні фінансові послуги в РФ
18:21
Італія
Італія посилює заходи безпеки на тлі теракту в Підмосков'ї
18:07
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
На Мар'їнському напрямку росіяни намагаються розвивати наступальні дії в сторону Георгіївки, - "Легіон Свободи"
18:00
OPINION
Сергій Висоцький
Теракт у "Крокус Сіті" як дозвіл на проголошення "священної війни"
17:46
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
​​"Це лише початок": співорганізатор форуму Вільних народів РФ Магалецький про теракт в "Крокус Сіті Хол"
17:35
ракета
З початку великої війни сили ППО збили понад 2 тис. російських ракет, – Міноборони
17:33
Польща
Посол Росії проігнорував виклик до МЗС Польщі після інциденту з ракетою
17:24
Збираємо 2 000 000 гривень на FPV дрони для 93-ї та 72-ї бригад
17:20
Оновлено
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо регулювання роботи Telegram в Україні: подробиці
17:12
На фото: Анна Асті з самоварами в Росії
Співачка з України Анна Асті задонатила $10 тис. жертвам теракту в "Крокус Сіті Холі"
17:11
Інфографіка
ядерна торпеда "Посейдон"
"Змити Велику Британію ядерним цунамі": що таке російська торпеда "Посейдон", яку називають боєголовкою Судного дня
17:08
Рада безпеки ООН
Радбез ООН прийняв резолюцію про негайне припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників
16:54
Суд обрав запобіжний захід експосадовцю Сил логістики ЗСУ, який незаконно збагатився на 58 млн грн
16:53
Ексклюзив
ракета "Циркон"
У Defense Express назвали час, за який ракета "Циркон" може долітати з Криму до Києва
16:49
продукти пенсія
З 1 квітня в Україні зростуть виплати для працюючих пенсіонерів
16:47
Україна й Данія підписали меморандум щодо співпраці у сфері оборонних закупівель
16:46
Арнольд Шварценеггер
Шварценеґґер переніс ще одну операцію на серці, йому встановили кардіостимулятор
16:42
Габріелюс Ландсбергіс
Очільник МЗС Литви Ландсбергіс заявив, що ракети РФ над країнами НАТО потрібно збивати
16:21
порт
Без потужного флоту Україна змусила бойові кораблі ЧФ РФ утекти з території Криму, - ГУР
16:18
Перед судом постане запорізький ексвоєнком
У Запоріжжі судитимуть ексвоєнкома, який безпідставно нараховував підвищені виплати підлеглим
16:18
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
У РФ готуватимуть гауляйтерів для окупаційних адміністрацій в Україні
16:16
ДніпроГЕС
В Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки
16:11
король Чарльз III
Племінник короля Чарльза III розповів про стан здоров’я монарха та медичні проблеми
16:09
Ексклюзив
агенти Кремля
Ворог охопив шпигунською мережею майже всі регіони України, - полковник ЗСУ Селезньов
16:00
OPINION
Олександр Антонюк
Ракета над Польщею: Російські провокації вже стали системними
15:52
Японія - Україна
Олімпійська збірна України з футболу програла Японії у товариському матчі
15:44
Євроcoюз ЄС
Євросоюз почав розслідування щодо дотримання Apple, Google і Meta закону про цифрові ринки
15:43
фейк
"Зеленський - архітектор війни, смерті та руйнувань в Україні": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 25 березня
15:29
На фото: Владислав Кириченко
Засновник "Нашого Формату" Кириченко заявив, що потрібно видавати Булгакова, щоб розуміти історію України
15:01
опалення
У Харкові через дефіцит електроенергії достроково завершать опалювальний сезон
14:57
війна з росією нафта безпілотник
Куйбишевський НПЗ в Росії зупинив нафтопереробну установку після удару БПЛА, - Reuters
14:55
Окупанти завдали ударів по Вовчанську на Харківщині: загинула людина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV