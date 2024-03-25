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Війна з Росією: хроніка
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За добу окупанти 25 разів намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

25 березня, 2024 понедiлок
07:24
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом минулої доби  на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 10 ворожих атак на Авдіївському напрямку

Про це йдеться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

Протягом минулої доби ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed№ та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Перемога та Попівка Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Стариця Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Озерне, Залізне, Бердичі, Керамік, Нетайлове, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Красногорівка, Макарівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази за підтримки авіації атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції наших військ.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

  • Протягом доби 23 березня на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Українські воїни відбили низку атак окупантів на шести напрямках і ліквідували ще 990 військових РФ.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
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