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Війна з Росією: хроніка
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Генштаб: Армія РФ за добу втратила 24 танки, 44 артсистеми і 990 військових

24 березня, 2024 неділя
07:33
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Українські воїни відбили низку атак окупантів на шести напрямках і ліквідували ще 990 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 436 750 (+990) осіб,
  • танків ‒ 6876 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 158 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10 855 (+44) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 723 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8510 (+47) од,
  • крилатих ракет ‒ 1992 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 407 (+63) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1778 (+10) од.

Ситуація на фронті: Сили оборони за добу відбили 65 атак армії РФ на семи напрямках

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе, Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Кліщіївка, Богданівка, Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Побєда, Костянтинівка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 34 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та протягом минулої доби здійснив 2 безуспішні атаки позицій наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Росіяни атакували Україну дронами, ракетами й авіацією: ЗСУ уразили 11 районів скупчення окупантів

Загалом, протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Середина-Буда, Ворожба Сумської області; Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Дачне, Дружба, Уманське, Семенівка, Новобахмутівка, Жданове, Очеретине, Бердичі, Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, Вугледар, Старомайорське, Макарівка Донецької області; Роботине, Малинівка, Мала Токмачка, Степове Запорізької області; Токарівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів.

  • Ввечері суботи, 23 березня, російські терористи запустили ударні БПЛА і крилаті ракети для обстрілу України. У результаті падіння уламків зафіксовано у Київській області, кілька груп ракет було спрямовано на Львівську область.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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