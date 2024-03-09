Ізраїль попередив своїх громадян з російським паспортом, що в РФ їх можуть відправити на війну проти України

Про це йдеться на сайті МЗС країни.

В ізраїльському дипломатичному відомстві зазначають, що ізраїльтяни, які мають російське громадянство, "підпадають під дію законів і нормативних актів Росії, включно з рішенням щодо призову до російської армії".

"Громадянин Ізраїлю, який має російське громадянство (навіть якщо він ніколи не мав російського паспорта), повинен буде залишити Росію лише за дійсним російським проїзним документом і не зможе виїхати з Росії до отримання російського проїзного документа (внутрішнього та закордонного паспорта), процес може зайняти тривалий час. Громадян Ізраїлю, які мають російське громадянство, просять враховувати цю інформацію при плануванні поїздок і перебування на території Росії", - йдеться у повідомленні.