Ізраїль попередив своїх громадян з російським паспортом, що в РФ їх можуть відправити на війну проти України
МЗС Ізраїлю попередило ізраїльтян, які мають російське громадянство, що на території РФ їх можуть відправити на війну проти України
Про це йдеться на сайті МЗС країни.
В ізраїльському дипломатичному відомстві зазначають, що ізраїльтяни, які мають російське громадянство, "підпадають під дію законів і нормативних актів Росії, включно з рішенням щодо призову до російської армії".
"Громадянин Ізраїлю, який має російське громадянство (навіть якщо він ніколи не мав російського паспорта), повинен буде залишити Росію лише за дійсним російським проїзним документом і не зможе виїхати з Росії до отримання російського проїзного документа (внутрішнього та закордонного паспорта), процес може зайняти тривалий час. Громадян Ізраїлю, які мають російське громадянство, просять враховувати цю інформацію при плануванні поїздок і перебування на території Росії", - йдеться у повідомленні.
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