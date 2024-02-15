JATEC: НАТО й Україна створюють Спільний центр аналізу, підготовки та військової освіти

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За результатами засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони ухвалили рішення про запуск JATEC (NATO - Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre).

"Досвід України на полі бою, цінні уроки, отримані нашими військами з 2014 року і, зокрема, з початку повномасштабного вторгнення, здатні зробити нас стійкішими до майбутніх загроз", – заявив міністр оборони Рустем Умєров на засіданні Ради Україна – НАТО.

У Міноборони зазначили, що це перша спільна інституція Альянсу та України, мета якої - досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО.

Завданнями Центру стануть: спільний аналіз та узагальнення досвіду у сфері оборони та безпеки; удосконалення системи підготовки та військової освіти; сприяння підвищенню взаємосумісності та розвиток спроможностей Сил оборони України.