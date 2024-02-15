JATEC: НАТО й Україна створюють Спільний центр аналізу, підготовки та військової освіти
Країни НАТО та Україна створюють Спільний центр аналізу, підготовки та освіти для досягнення повної взаємосумісності ЗСУ та сил країн Альянсу
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
За результатами засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони ухвалили рішення про запуск JATEC (NATO - Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre).
"Досвід України на полі бою, цінні уроки, отримані нашими військами з 2014 року і, зокрема, з початку повномасштабного вторгнення, здатні зробити нас стійкішими до майбутніх загроз", – заявив міністр оборони Рустем Умєров на засіданні Ради Україна – НАТО.
У Міноборони зазначили, що це перша спільна інституція Альянсу та України, мета якої - досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО.
Завданнями Центру стануть: спільний аналіз та узагальнення досвіду у сфері оборони та безпеки; удосконалення системи підготовки та військової освіти; сприяння підвищенню взаємосумісності та розвиток спроможностей Сил оборони України.
- Також міністри оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу вирішили створити в Польщі спільний центр НАТО - Україна для тренувань та обміну досвідом між українськими військовими та їхніми колегами з країн-членів Альянсу.
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