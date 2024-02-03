Javelin, кулемети та боєприпаси: Естонія передала Україні нову партію допомоги

Про це повідомляє ERR.

"Останні події в Європі показують, що постачання таких необхідних ракет та іншої військової допомоги Україні триватимуть у великих масштабах, і цим ми разом із нашими союзниками даємо чіткий сигнал Кремлю, що продовжуватимемо підтримувати Україну до переможного кінця", - заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

У виданні додали, що окрім протитанкових ракет Javelin, до чергового пакета допомоги від Естонії вартістю 80 млн євро увійшли кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, різна техніка, також водолазне обладнання.

Точного обсягу, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують із міркувань безпеки.