Кабмін спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин
Кабінет міністрів України спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин, усунувши можливість зловживань з боку військових частин
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Там зазначили, що відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового – вказуватимуться лише його ім'я, звання, номер частини та номер картки платника податків.
У Міноборони пояснили, що саме зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення.
"Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини. Це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися. Ухвалена Кабміном постанова змінить це", – йдеться в повідомленні.
Також ця постанова забезпечить більш точний розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень, додали у відомстві.
"Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в Армія+, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника", – додала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- Міністр оборони України заявив, що від 15 листопада у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.
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