Кабмін спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Там зазначили, що відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового – вказуватимуться лише його ім'я, звання, номер частини та номер картки платника податків.

У Міноборони пояснили, що саме зазначення посади дозволяло військовим частинам в окремих випадках створювати перешкоди для переведення.

"Наприклад, військовослужбовця переводили на іншу посаду в межах частини. Це давало змогу відмовити у зміні місця служби, оскільки посади в розпорядженні та штатному розписі не збігалися. Ухвалена Кабміном постанова змінить це", – йдеться в повідомленні.

Також ця постанова забезпечить більш точний розподіл повноважень у процесі підготовки та підписання документів щодо переведень, додали у відомстві.

"Поступово покращуємо процес зміни місця служби. Спочатку запустили цей сервіс в Армія+, який прибрав декілька бюрократичних перешкод. Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника", – додала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.